El Toca-Sons de Taradell no tindrà trabucades en el seu 25è aniversari

La festa d'en Toca-Sons de Taradell, que se celebra durant la festa major del municipi, no tindrà les habituals trabucades com en anys anteriors. Segons ha informat l'organització a, la decisió es deu al fet que els trabucs fan por els més menuts i d'aquesta manera els petits podran participar en la celebració. A més, enguany es realitzarà la 25a edició de l'arribada del bandoler i per commemorar l'aniversari es farà un homenatge a les 25 persones que han fet de Toca-Sons.La festa començarà el 22 d'agost a partir de les 9 del vespre amb Llinatges, una caminada teatralitzada. L'espectacle es tornarà a repetir el dia 23, però a les 11 de la nit. El 24 es recuperarà el pregó d'en Toca-Sons i posteriorment es farà una crida perquè la gent s'amagui per l'arribada del bandoler. Finalment, el dia 25 arribarà en Toca-Sons a les 7 de la tarda i durant tot el dia tindrà lloc el mercat del segle VII.