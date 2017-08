Manlleu inicia la festa i espera l'arribada del Serpent aquesta nit

El grup Xiula, al passeig del Ter. pic.twitter.com/AIZfedtqvm — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) 13 d’agost de 2017



Tot i que des del divendres 4 d'agost ja s'han anat fent actes del Fes-te Jove , la festa major de Manlleu va donar oficialment el seu tret de sortida amb el pregó a càrrec del pediatre Andreu Parareda, el dissabte 12 d'agost. Durant el mateix dia també es van fer una cercavila i un correfoc. La festivitat durarà fins al 16 d'agost i aquest dilluns 14 té lloc la Festa de la Serpent, el qual arribarà a la nit a la Devesa.El diumenge 13 es van fer tres actes, tots ells a la tarda. La jornada va començar amb l'espectacle infantil Donem-li la volta al món, del Grup Xiula ; unes havaneres del grup Mar Endins i el concert de Joan Rovira Pel que fa a les altres activitats, destaquen la festa de l'escuma, el torneig llampec d'escacs, el partit de presentació de l'AEC Manlleu davant el RCD Espanyol B, actuació castellera i diversos concerts amb artistes com Roger Usart L'embarcador del Ter acull avui la festa del Serpent amb la caminada del Serpent i la representació de la llegenda, a partir de dos quarts d'11 del matí. Dues hores més tard, es faran jocs per agafar gana i a partir de la 1 del migdia tindrà lloc el dinar popular. Més tard, cap a dos quarts de 5 de la tarda, hi haurà jocs i tallers pels més menuts. Finalment, a les 10 de la nit apareixerà el Serpent a la Devesa i s'iniciarà l'espectacle. El grup Oques Grasses i el salt del diamant tancaran la jornada a la plaça Fra Bernadí.