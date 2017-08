Dos germans de Viladrau impulsen una manera ràpida de fer vermuts

Les capsules monodosi de Vermutissimo Foto: ACN

Dos germans de Viladrau, l'Enric i l'Oriol Martori, han llençat al mercat el Vermutissimo , unes càpsules de monodosi amb barreges de fruites que serveixen per afegir-les al vermut en versió blanca o negra. La idea permet en un breu període de temps realitzar un còctel ben elaborat. Els productes, en 6 varietats diferents, es poden trobar per internet i tenen distribuïdors per establiments d'Espanya i Portugal.El Vermutissimo, basat en el vermut italià, es combina amb aquesta beguda alcohòlica per utilitzar-la de base per a l'elaboració d'altres còctels. Les receptes han estat creades especialment a base de fruites i espècies naturals que volen evocar sabors de tot el món, com mostren els noms que han escollit per a cadascuna de les varietats, Arancione Menorca Enric Martori considera que "fa 20 anys un gintònic era una cosa molt avorrida i gairebé cutre", però ara està de moda. Les càpsules estan pensades per guanyar temps i "perquè el còctel sempre quedi bé", explica Enric Martori. "Hi ha molts punts de venda que no tenen el temps necessari per elaborar un còctel i a més han de tenir a punt tots els ingredients, els estris i sobretot els coneixements perquè quedin bé", afegeix. Amb el producte "tots els cambrers en un temps molt curt poden fer un còctel i servir-lo al consumidor".De moment compten amb una trentena de punts de venda i l'objectiu és créixer i arribar als supermercats. Els emprenedors van invertir uns 100.000 euros en la tanda inicial de càpsules. La primera remesa es va produir el mes de febrer del 2017 i aquest estiu tenen previst fer-ne una segona de 50.000 unitats.