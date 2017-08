L'Hospital Universitari de Vic realitzarà millores a les instal·lacions d'Urgències

L'acció s'emmarca dins del Pla de millora d’Urgències del Consorci Hospitalari de Vic. Foto: CHV

L’àrea d’Urgències de l’ Hospital Universitari de Vic (HUV) invertirà uns 470.000 euros per remodelar i adequar els espais a les necessitats estructurals actuals. Es milloraran les instal·lacions i els equipaments bàsics, s’optimitzarà la funcionalitat dels espais per facilitar l’assistència i el treball dels professionals. L'objectiu de la inversió és millorar la qualitat de l’atenció, segons informa en un comunicat el centre.Les obres començaran per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, i duraran vuit setmanes. Les noves instal·lacions entraran en funcionament durant el mes de novembre, abans que es posi en marxa el dispositiu de reforç hivernal habitual en aquesta època de l’any. També s’està treballant per renovar la dotació d’equipaments, amb la previsió d'instal·lar un sistema de monitorització centralitzada i adquirir nous aparells d’electromedicina, un ecògraf per a la realització d’exploracions de suport diagnòstic i dos aparells de ventilació no invasiva.La remodelació de les instal·lacions és una de les actuacions que s'emmarca dins del Pla de millora d’Urgències del Consorci Hospitalari de Vic . El pla també preveu crear i assignar els càrrecs de cap de servei i de cap d’unitat de cures d’Urgències, amb la finalitat de reforçar l'organització dels professionals i les dinàmiques de treball, d'acord amb el comunicat de l'HUV.