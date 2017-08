Centelles signa un compromís amb el referèndum independentista

Els partits polítics de l' Ajuntament de Centelles van presentar la Taula pel referèndum, el passat dijous 10 d'agost, on van signar el compromís per la celebració "normal" del referèndum independentista que tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre.Durant l'acte es va llegir en públic el document de compromís i es va signar mitjançant Josep Arisa, del PSC ; Alfons Giol, d' Ara Junts per Centelles ; Víctor Barquer, de la CUP ; Dolors Calm de PdCat ; i Assumpció Planas, de l' Assemblea Nacional Catalana de Centelles . Més tard hi va haver un torn de preguntes on tots els regidors van refermar el seu compromís.El document compromet a tots els grups polítics del municipi a col·laborar entre ells, l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura Electoral per la realització del referèndum; a coordinar activitats i campanyes amb l'objectiu d'evitar duplicitats i potenciar l'intercanvi d'opinions entre els diferents actors polítics; i a convocar de forma unitària mobilitzacions de suport a les persones i institucions que recolzin el plebiscit. A més de preservar el discurs de cada entitat en les diferents activitats i fer una crida a la resta d'entitats perquè se sumin a la defensa de la votació de l'1-O.