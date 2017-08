El jove futbolista de Prats de Lluçanès Ían Soler, ha estat convocat amb el primer equip del Màlaga CF per anar a l'històric trofeu Ramon de Carranza de Cadis. Míchel, entrenador de l'equip andalús, ha inclòs al pradenc en una convocatòria de 24 jugadors que viatjaran per disputar la competició.Enguany, al Carranza hi participen els equips del Cadis, las Palmas, Vila-Real i Màlaga. Aquest matí, Soler ja s'ha entrenat amb el primer equip, tal com ha anunciat el club a través de Twitter, amb un vídeo i el hashtag #BienvenidoIan.