Compte enrere per les «24 hores non stop» del BioRitme

La 5a edició del festival BioRitme , que tindrà lloc del 24 al 27 d'agost a Vilanova de Sau, engega el compte enrere amb la publicació dels horaris dels espectacles i concerts. El festival tindrà 5 escenaris musicals -BioRitme, BioFoc, BioAigua, BioTerra i BioVent- i les diferents àrees d'activitats -Zona BioCirkus, Zona Benestar, Zona BioNens i l'Espai Consciencia't, on es faran les xerrades-. El programa serà, com diuen des de l'organització, de "24 hores non stop", amb actuacions durant el dia i la nit.Enguany el programa estarà dedicat a l'economia sostenible, la salut natural, l'alimentació ecològica, l'activisme social i la música rebel i es faran una cinquantena d'espectacles. Entre els caps de cartell destaquen Doctor Prats , dijous 24; Green Valley Cesk Freixas , divendres 25; Boikot Gemma Humet , dissabte 26; i l'últim dia les Sey Sisters La proposta també comptarà amb tallers, xerrades, espectacles de teatre i circ, activitats familiars, concerts i altres novetats que completen la programació del BioRitme Festival.

Programació del festival Foto: BioRitme