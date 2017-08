Òmnium vesteix places i carrers de «democràcia»

El clam per la democràcia continua omplint tots els racons del país! #CridaDemocràcia pic.twitter.com/dg3ZvzIweK — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) August 9, 2017

L'avioneta que sobrevola la costa amb una pancarta que diu «Democràcia». Foto: Òmnium

Una de les pancartes desplegades a Badalona Foto: Òmnium Cultural

Un edifici de la Dreta de l'Eixample de Barcelona amb una de les pancartes Foto: Òmnium Cultural

Una altra de les pancartes d'Òmnium a la plaça Major de Vic. Foto: Xevi Pujol

Òmnium Cultural, en el marc de la campanya Crida per la Democràcia , ha començat a desplegar pancartes i cintes amb la paraula "democràcia" a poblacions d’arreu de Catalunya. L'entitat ha "vestit" balcons, senyals de trànsit, places i baranes amb pancartes i cintes on s’hi pot llegir la paraula "democràcia" en defensa del dret a decidir i el referèndum. De moment, l’acció s’ha engegat a diferents barris de la ciutat de Barcelona, Badalona, la Seu d’Urgell, Mataró, Bagà (Berguedà), Cardedeu (Vallès Oriental), i també a la plaça Major de Vic, on l'associació hi ha desplegat dues pancartes en balconades.Òmnium preveu que al llarg dels propers dies més d’un centenar de poblacions de totes les comarques es sumin a la iniciativa i també folraran amb la paraula democràcia els racons de cada municipi. En total, hi ha previst desplegar l’acció a totes les grans ciutats del país: les 4 capitals de demarcació (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) i a capitals de comarca com Tàrrega, Tremp, Mollerussa, Balaguer, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Tortosa, Amposta, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers, Olot, Manresa, Igualada, Figueres, la Bisbal d’Empordà i Valls, entre d’altres.També s’hi sumaran municipis com l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Salt, Palamós i Salou, entre molts d’altres. En paral·lel, l’avioneta amb la pancarta de grans dimensions amb la paraula "democràcia" es tornarà a enlairar aquest cap de setmana per recórrer la costa catalana de punta a punta. També continuen en marxa els murals per la democràcia a murs de diferents localitats.