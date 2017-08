Una vintena d'agressions sexistes registrades durant els primers dies del Fes-te Jove

Balanç de les agressions sexistes durant la festa major Foto: Twitter Fes-te Jove Manlleu

Els organitzadors de la festa major de Manlleu Fes-te Jove La Xinxa Feminista han realitzat un balanç de les agressions sexistes que s'han produit durant els concerts i el Cantabars de la festa major del municipi. Segons una imatge de Fes-te Jove de Manlleu, publicada al seu compte de Twitter , es van comptabilitzar 11 agressions en el Cantabars i 8 durant els concerts. A més, es van fer 3 consultes en els diferents punts liles d’atenció i informació que es van ubicar al llarg dels espais d'oci nocturn.Judit Caballeria, de la comissió de Fes-te Jove, va declarar al mitjà de comunicació El Ter.net que durant la nit del Cantabars, es va produir un cas en què es va escriure una carta relatant els fets i es va derivar cap a la Policia Local de Manlleu.Caballeria explicava que hi ha situacions en les quals “no vol dir que els agressors siguin delinqüents, perquè sovint aquest tipus d’agressió sexista no està contemplada al codi penal, però són actituds que no volem i veiem necessari actuar per reduir-les”. “No pot ser que surtis de festa i hagis de tenir assumit que algú et pot tocar el cul; hem d’arribar a un dia en què això no sigui gens normal, igual com no és normal que et robin la cartera”, explica la de Fes-te Jove.