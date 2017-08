La Trabucaire de Taradell es presenta formalment com a assemblea de joves

Cartell de l'acte de presentació de la Trabucaire de Taradell. Foto: La Trabucaire

L'assemblea de joves la Trabucaire de Taradell es presenta formalment el pròxim 20 d'agost. Ho fan de 18.00 hores a 20.00 hores a la plaça de les Eres de la població, amb un debat obert i una presentació del seu projecte, en la qual volen que "tothom hi digui la seva". A l'acte hi participaran, a més dels membres de la Trabucaire, militants d'Arran Osona, per tal que puguin donar "una perspectiva més àmplia de com s'organitza el jovent en l'àmbit comarcal i com és aquesta tasca", segons argumenten des de l'assemblea.També participaran de la presentació dues veïnes de Taradell implicades en la política municipal, així com Xevi Huguet, exmilitant de Maulets Osona i del Casal Independentista el Gurri, que explicarà quines lluites es van desenvolupar temps enrere; i Maria Godayol, de SomDones i l'ANC de Taradell, que per la seva banda farà una explicació de l'època en la qual a Taradell "hi havia cinemes i sales de festa".La Trabucaire es defineix com una "assemblea de joves inconformistes", que va néixer amb la intenció de donar un oci alternatiu pel jovent de Taradell i per potenciar que els més joves es puguin quedar a la població a fer diferents activitats.