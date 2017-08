El turisme rural a Osona lidera el creixement del sector dins la província de Barcelona

La comarca d'Osona lidera el creixement del turisme rural dins la província de Barcelona durant el mes de juliol. Segons una enquesta flaix sobre els Indicadors d'ocupació turística als allotjaments de l'entorn de Barcelona, elaborada el passat juliol pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona , la pujada del nombre de places rurals a la comarca ha tingut un creixement del 28,78%. Els establiments han passat de tenir el 36,41% de les places ocupades, al juliol del 2016, a un 65,19% aquest any. També han incrementat les comarques del Moianès, 24,77%; i el Bages, amb un 21,68%.Pel que fa als hotels no hi ha un augment del volum de places ocupades tan nombrós, però els números són positius. L'ocupació ha augmentat un 3,6% respecte al juliol de l'any passat, cosa que ha permès que aquest últim mes un 49,97% de les places hoteleres d'Osona estiguin ocupades. Dins l'increment hoteler, l'Alt Penedès lidera el sector amb un 21% de creixement.També cal destacar les dades referents a la mitjana d’ocupació dels càmpings. En aquest cas no hi ha dades desglossades per comarques, sinó en funció de les tres marques turístiques de la província, que són Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona. La marca Paisatges Barcelona, on s’inclou Osona, l’Anoia, el Bages i el Moianès, obté un creixement del 10,4%, dos punts menys que Pirineus Barcelona (Berguedà).