Tempestes i ruixats forts però molt desiguals i aïllats aquest migdia a Osona

Núvols de tempesta des de Vic. Foto: Xevi Pujol

El canvi de temps ha arribat aquest migdia a Osona en forma de ruixats i tempestes que s'han repartit per diferents punts de la comarca. Després de molts dies d'onada de calor, les pluges han refrescat l'ambient, i en alguns casos han descarregat amb força. És el cas de Calldetenes, on segons dades de l'estació meteorològica situada al carrer Núria, hi ha caigut 16 mm en només 15 minuts, entre dos i tres quarts d'una del migdia.Al sud de la comarca també s'han registrat precipitacions, per exemple a Viladrau, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, han caigut 7,2 mm en poca estona. Segons dades de Méteoclimatic, a Folgueroles la pluja ha deixat 11,8 mm durant el dia d'avui i a Seva 5,4 mm. En d'altres punts no hi ha plogut, o bé només han vist caure xàfecs dispersos, que han deixat 1 mm a Taradell o 0,4 mm a Sant Julià de Vilatorta.