Cartell del sorteig Foto: Biblioteca Municipal de Manlleu

La Biblioteca Municipal de Manlleu sortejarà 4 cadires per veure el concert d' Orquestra Maravella des d'un dels seus balcons, com si es tractés d'una llotja privada. L'actuació tindrà lloc el dimecres 16 d'agost i s'emmarca dins la Festa Major del municipi El centre bibliotecari rifarà entre els seus lectors 4 cadires per a dues parelles per veure i escoltar el concert a partir de les 7 de la tarda des dels seus balcons. També hi haurà altres sorpreses pels guanyadors, segons informa la biblioteca en el seu portal web. Les persones podran participar en el sorteig omplint una butlleta que se'ls hi atorgarà en cas que utilitzin el servei de préstec de l’1 al 14 d’agost.