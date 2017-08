El pregó a càrrec de Carles Vilaró dona el tret de sortida a la Festa Major de Seva

El Pregó de la Festa Major, a càrrec de "Carlos l'Agutzil". Foto: Aj. Seva

La festa major de Seva ja ha arrencat amb activitats diverses i amb deu dies plens d'actes. Tot i que des del dissabte 5 d'agost ja s'estan duent a terme diversos actes, aquest dilluns 7 va tenir lloc el pregó, oficialitzant d'aquesta manera el començament de la Festa Major d'enguany.L'esdeveniment va començar durant el passat cap de setmana amb el campionat de tir al plat, la VII Gimcana Un joc d'ous i els campionats de 12 hores de pàdel i futbol. Posteriorment, aquest dilluns 7 d'agost es va realitzar la tradicional botifarrada popular i més tard va tenir lloc el pregó de Festa Major, a càrrec de Carles Vilaró, també conegut com a "Carlos l'Agutzil".A més, es va fer l’entrega de premis de 10 anys de pregoners i l’entrega de 850€ a la Junta Local de l’Associació d’Osona Contra el Càncer. Per acabar el dia, l'espectacle de màgia Showmag va tancar la jornada de dilluns a la plaça de la Creu.Del dijous 10 d'agost fins al dimecres 16 seguirà la celebració amb activitats per a totes les edats, com per exemple els inflables aquàtics, la Pool party (festa a la piscina), la Quina a la Fresca, el VII Carnaval d'Estiu, l'animació per a la mainada i els correfocs. A més, hi haurà els concerts a la Pista Poliesportiva, de la mà de l' Orquestra Diversiones , el divendres 11 d'agost, i d' Strombers , el dissabte 12 d'agost.L'última setmana d'actes es realitzarà la xocolatada, el concurs de dibuix i el gran ball de confeti. D'altra banda, la missa i les activitats esportives, la final del Màsters d'Osona de tenis i els partits del primer equip femení i masculí de l' U.E. Seva , seran els principals actes durant el dimarts 15 d'agost. Les havaneres i el rom cremat seran la guinda que posarà el punt final a la Festa Major de Seva, el dimecres 16.

