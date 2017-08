L'organització Humana ha recollit més de 87 tones de roba usada a Osona durant el 2017

L'organització Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit 87.030 kg de tèxtil usat a Osona durant el primer semestre de l'any. Aquestes dades representen un augment del 13% respecte al mateix període de l'any anterior, quan se n'havien recollit 76.958 kg. La xifra confirma una tendència a l'alça de la reutilització dels residus tèxtils, la qual és la fracció recollida selectivament amb més potencial d'aprofitament, per sobre del vidre, el paper o el plàstic, per exemple.Humana té instal·lats contenidors a 18 municipis de la comarca, en els quals els ciutadans hi poden dipositar roba, calçat, complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzin. Humana dona una segona vida a aquests teixits, oferint un servei de recollida gratuït que representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.Les poblacions osonenques on Humana hi té contenidors són Calldetenes, Centelles, Gurb, les Masies de Voltregà, Malla, Manlleu, Montesquiu, Olost, Prats de Lluçanès (des del passat juliol ja no s'hi recollirà més roba), Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí de Centelles, Sant Quirze de Besora, Seva, Taradell, Tona, Torelló i Vic.Humana és una organització que a Catalunya, des del 1987, promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia, i també d'ajuda local al territori més proper. En 30 anys de recollida selectiva, la solidaritat de la població ha permès recuperar 276.144 tones de roba a Espanya, l'equivalent a omplir més de quatre vegades el Camp Nou.Enguany, de gener a juny, ha recollit fins a 2.340 tones, un 4,58% més que el mateix període de l'any anterior. Les peces dipositades als seus contenidors van destinades a la planta de classificació que Humana té a l'Ametlla del Vallès, on tenen la següent destinació, segons l'organització:es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les 44 botigues secondhand que Humana té a Espanya i el 49% correspon a qualitat Àfrica i es ven a preus de mercat per a generar recursos per a la cooperació al desenvolupament.es troba en un estat que no permet la seva reutilització i es ven a empreses de reciclatge de tèxtil.és material destinat a combustible derivat de residu (CDR) amb l'ajuda d'empreses especialitzades.s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final perquè està format per productes que no es poden reutilitzar ni reciclar ni valorar energèticament.