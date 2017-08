El proper dilluns 14 d'agost no hi haurà el mercat setmanal de Manlleu a la plaça Fra Bernadí. El motiu, segons l'Ajuntament, és el muntatge de la infraestructura necessària per celebrar la Festa del Serpent i altres actes de la Festa Major, que arriba aquest proper cap de setmana.



Per aquesta situació, no hi haurà les parades del mercat ni tampoc el mercat de proximitat a la plaça Flama del Canigó. Tant un mercat com l'altre es tornaran a fer amb normalitat a partir del dilluns 21 d'agost.