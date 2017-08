El bandoler Toca-Sons s'apropa cada vegada més a Taradell

El dissabte 19 d'agost començarà la festa major de Taradell, amb 10 dies plens d'activitats per a tots els públics i amb l'arribada del bandoler Toca-Sons el divendres 25 d'agost. Enguany no se celebrarà el Birracrucis després de 18 anys realitzant-se.L'acte principal de la festa major serà quan el bandoler més temut de la contrada entri al municipi. Aquest any la festa d'en Toca-Sons arriba a la seva 25a edició, i com sempre, el bandoler farà una entrada gloriosa a la vila i es passejarà pels seus carrers sembrant el terror, fins a ser capturat i jutjat esperant la sentència final.Com a esdeveniments més destacats del programa hi ha el pregó de la festa major a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell , que celebren el seu 140è aniversari, el dilluns 21 d'agost; la baixada de carretons, el dimarts 22; concert i ballada de sardanes amb Orquestra Maravella i la festa Holly, dimecres 23; el torneig de tenis taula, el pregó d'en Toca-Sons i la discomòbil amb Gigi Langostino, dijous 24. Divendres 25 tindrà lloc una xocolatada, cercavila, l'arribada d'en Toca-Sons i la festa jove a la nit.A més, hi haurà un torneig de voleibol gespa, festa de l'escuma, el partit de festa major de futbol entre l' U.D. Taradell i el C.E. Roda , espectacles teatrals, correfoc i el concert dels Països Catalans amb Sabor de Gràcia Una de les novetats d'enguany és la cancel·lació del tradicional Birracrucis , després de 18 edicions. Els organitzadors de l'activitat han decidit no organitzar-lo després de "no trobar facilitats" i que en l'edició del 2016 fossin multats pels Mossos d'Esquadra, ja que l'Ajuntament no va donar permís perquè se celebrés la popular festa, tot i que es va acabant realitzant. El govern municipal reclamava que es creés una entitat per organitzar l'activitat, que s'hi posés una ambulància i que s'assegurés la disposició d'una assegurança de responsabilitat civil.

