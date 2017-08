«Osona, zona d'ozó», una exposició sobre la contaminació de l'aire a Manlleu

L'aplicació captorAIR, on es pot consultar la concentració d'ozó de la comarca. Foto: Ecologistas en acción

La plataforma per la Qualitat de l'Aire, Ecologistes en Acció , el Grup de Defensa del Ter i el projecte europeu Captor presenten "Osona, zona d'ozó", una exposició que es troba al mercat municipal de Manlleu. Es tracta d'una mostra que informa sobre la contaminació de l'aire per ozó i que està present a Manlleu des del 4 fins al 25 d'agost. Aquest equipament es troba obert de dimarts a dissabte de 8.00 a 14.00 hores i el divendres a la tarda de 16.00 a 20.00 hores.De fet, aquestes entitats ja van organitzar el passat 21 de juliol una xerrada a Vic que va intentar aclarir perquè a Osona es produeixen els pitjors episodis de contaminació per ozó troposfèric de Catalunya, i per conscienciar sobre les actuacions i les possibles solucions que aquest fet pot tenir.El projecte europeu Captor també ha desenvolupat una aplicació anomenada captorAIR, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya en col·laboració amb Ecologistes en Acció, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Guifi.net, Legambiente, Zentrum für Soziale Innovation, GLOBAL 2000 i la Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand. L'objectiu principal de la mateixa és informar a la població sobre les concentracions d'ozó troposfèric en temps real en tres regions europees diferents durant els períodes de primavera i estiu, època en què s'assoleixen les màximes concentracions. A Catalunya, aquesta aplicació funciona a Osona, a més del Barcelonès, el Maresme i el Vallès. CaptorAIR utilitza les dades de dispositius Captor (sensors de baix cost instal·lats a cases de voluntaris i voluntàries).