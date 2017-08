Aperitiu de luxe abans del 33è torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

This afternoon we have @SunDevilHoops in our tournament. We want to thank you also Toulouse Basket pic.twitter.com/wAW2SYQzC5 — Torneig BBVA Bàsquet (@BsSantJulia) 5 d’agost de 2017

Sant Julià de Vilatorta segueix amb la dinàmica dels últims anys i organitza durant les primeres setmanes del mes d’agost, una sèrie de partits d’exhibició amb equips d'universitats americanes de la NCAA , que s'emmarquen dins del pretorneig BBVA de Bàsquet , Gran Premi Diputació de Barcelona. El Pavelló Esportiu Municipal acull un aperitiu de luxe aquests dies abans que arrenqui el 33è torneig, el 8 de setembre, amb un total de 6 encontres, amb 4 equips americans, 2 francesos i l'equip català Sant Julià All Stars, format per jugadors catalans de la lliga LEB Divendres 5 d'agost va arrencar la competició amb el duel Tennessee Volunters i Sant Julià All Stars, amb victòria per l'equip estatunidenc per 86 a 79. Dissabte i diumenge Arizona State Sun Devils es va enfrontar contra el Toulouse Basket , de França, i el Sant Julià All Stars, amb victòries nord-americanes en els dos duels per 71 a 58, en el primer, i 60 a 44, en el segon.Aquest dilluns continua la competició amb el partit Utah Utes davant el Sant Julià Allstars, mentre que el dimecres 9 el mateix equip de l'Estat de Utah s'enfrontarà amb els francesos Dax Gamarde Basket . Finalment, el 10 d'agost, l'equip francès disputarà l'últim matx contra el conjunt universitari d'Indianapolis, els Butler Bulldogs