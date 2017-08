Baixada brusca de temperatures a la vista

Canvi de temps a la vista. Foto: Josep M. Costa

Dilluns i dimarts seran bons dies per anar la platja. Foto: Albert Segura

L'onada de calor té les hores comptades. I el canvi de temps que s'acosta serà brusc i notable. A partir de dimecres, les temperatures cauran de manera molt evident i tot apunta que l'ambient serà més propi de primavera que de ple estiu. De moment, dos dies més de calor malgrat que amb temperatures molt més suportables que les de dijous, divendres i dissabte.Aquest diumenge el canvi de temps ja es va començar a notar. En punts del Pirineu, de les Terres de l'Ebre i de l'Empordà les màximes van caure entre 6 i 10 graus. A l'interior i al Prelitoral la reculada va ser d'entre 3 i 6 graus mentre que a la costa, on el temps sempre és més estable, van baixar de 0 a 3 graus.La situació es mantindrà sense massa canvis avui i dimarts –on repuntaran lleugerament- a l'espera que la situació giri com un mitjó a partir de dimecres. Les tempestes poden ser notables i fer caure els termòmetres també el dijous. Poden descarregar amb intensitat acompanyades de calamarsa i aparat elèctric. No es descarta, fins i tot, veure nevar en cotes altes del Pirineu.