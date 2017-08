Taradell es queda sense el tradicional Birracrucis

Un moment del Birracrucis del 2016. Foto: Adrià Costa

Després de 18 edicions, Taradell es queda aquest 2017 sense el seu tradicional Birracrucis. Els organitzadors de l'activitat que es fa durant la Festa Major de la localitat han decidit no organitzar-lo després de "no trobar facilitats" i que en l'edició del 2016 fossin multats pels Mossos d'Esquadra, segons explica el web Taradell.com Segons l' Ajuntament de Taradell , des de fa tres anys s'havia avisat a l'organització que el present "seria l'últim any d'organitzar-se si no hi havia autorització municipal". En les últimes edicions, s'hi havien introduït algunes millores, però des del consistori es reclamava que es creés una entitat per organitzar l'activitat, que s'hi posés una ambulància i que s'assegurés la disposició d'una assegurança de responsabilitat civil.El 2016, l'Ajuntament no va donar permís municipal per fer el Birracrucis, que malgrat això es va celebrar. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra hi van fer acte de presència, van obrir un expedient i es va multar als organitzadors.Enguany, l'organització argumenta que no han trobat facilitats per part de l'Ajuntament de Taradell i també han confirmat que l'any passat se'ls va multar. Segons Taradell.com, però, l'Ajuntament no considera que els hagi posat massa bastons a les rodes, ja que els ha deixat fer l'activitat durant molts anys de manera irregular.Al considerar que en altres pobles aquest tipus d'activitats s'organitzen des de les entitats juvenils, els organitzadors del Birracrucis es van posar en contacte amb el Consell de Joventut i amb l'Assemblea de Joves La Trabucaire. En el primer cas, el Consell de Joventut ho va descartar, i en el segon, La Trabucaire no és una entitat constituïda. Els organitzadors pensen que de cara al 2018 podrien tornar a fer l'activitat, però de moment descarten construir-se com a entitat "per muntar una única festa a l'any".