L'ANC de Tona organitza un acte sobre el referèndum amb motiu de la Festa Major

Cartell de l'acte. Foto: ANC Tona

Aquest dissabte a les 8 del vespre, Tona Decideix! i la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a Tona ( ANC Tona ) van organitzar un acte amb motiu de la Festa Major d'estiu de la localitat, emmarcat dins la primera edició de l'espai autogestionat de La Nota. Aquest, va comptar amb les intervencions de Josep Sabaté, membre del Secretariat Nacional de l'ANC, i Núria Alcaraz, membre de la sectorial de l'ANC Feministes per la independència.En l'acte, anomenat "L'1 d'octubre trenquem amb el règim del 78: República Catalana, democràcia, drets socials i llibertat", els dos ponents van plantejar perquè la república catalana "és una oportunitat per a construir un país més just per als treballadors, els joves o les dones". També van exposar perquè creuen que les esquerres han de defensar amb fermesa i sense dubtes el referèndum.