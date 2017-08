El grup musical Zoo, cap de cartell de la festa major d'Olost

La festa major d'Olost i Santa Creu de Jutglar començarà el dissabte 5 d'agost amb el grup de música valencià Zoo com a principal protagonista. La banda valenciana serà el plat fort de les festes, el dissabte 12 d'agost, amb l'estrena del seu nou disc Raval. En el programa també destaca la Principal de la Bisbal, el Favafest o les Anxovetes.El programa clourà el 16 d'agost i durant 11 dies es realitzaran diverses activitats per a tots els públics. Els dies més destacats seran el divendres 11, amb el pregó, el correfoc i un castell de focs; el divendres 12, amb el Va de Tort, el sopar a la Font Gran i Zoo; i el dilluns 13, amb el campionat de petanca, el Favafest i el sopar popular amb els bars del poble. Dimarts 15 i dimecres 16 seran els últims dies, on destaquen concerts, la cercavila i les havaneres Les Anxovetes.

