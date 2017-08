Manlleu presenta el programa de la Festa Major, que comença la setmana vinent

Un moment de la presentació. Foto: Aj. Manlleu

El dijous 3 d'agost, Manlleu va presentar la Festa Major del 2017 a les escales de la plaça Fra Bernadí. Hi van intervenir l'alcalde Àlex Garrido, els organitzadors de la Festa del Serpent Arnau Roca i Anna Casals, el president de l'Associació Teatre Centre Emili Jané, la pintora del cartell de la festa Anna Estruch i la coordinadora dels actes, Imma Muñoz. En l'acte, s'hi va presentar el cartell, novetats i els programes dels diferents actes de la Festa Major i la Festa del Serpent d'aquest 2017.El pregó d'enguany anirà a càrrec del metge pediatre Andreu Parareda, i no hi faltaran les sardanes, els gegants, els espectacles infantils, les havaneres, els castellers, la cursa atlètica, el tradicional bicibarris, la música, el foc i el Serpent de la capital del Ter sortint de la Devesa. Cal destacar que dins del programa d'activitats també s'hi inclouen les del Fes-te Jove, que comença ja aquest divendres amb el Cantabars. Els actes oficials de la Festa Major, però, s'inicia el dissabte 12 d'agost amb la cercavila de gegants i capgrossos que comença a les 18.00 hores davant de l'Hospital Sant Jaume; i s'acaba el dimecres 16 d'agost amb l'audició de sardanes a les 20.30hores a càrrec de la Cobla Mediterrània i el gran ball de Festa Major amb l'orquestra Maravella a les 23 hores, tot a la plaça Fra Bernadí.El dilluns 14 d'agost serà el dia de la Festa del Serpent, que s'iniciarà amb la caminada del Serpent i la Representació de la Llegenda, que tindrà la sortida a les 10.30 hores des de l'Embarcador. Durant el dia, hi haurà jocs, un dinar populars, tallers pels més menuts i, finalment, l'aparició del Serpent a la Devesa i l'inici de l'espectacle, cap a les 22.00 hores. La fi de festa anirà a càrrec del grup Oques Grasses i en acabar es farà el Salt del Diamant.Per segona edició consecutiva, el Fes-te Jove i La Xinxa Feminista han elaborat un protocol en el marc de la Festa Major i el Fest-te Jove , per tal d'evitar agressions de tipus sexista, racista o LGTBIfòbiques.

Descarrega't el programa complet (PDF)