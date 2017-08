Protecció Civil activa l'alerta per l'onada de calor

La sortida del sol aquest dijous, a Gurb Foto: Josep Maria Costa

Mapa de temperatures màximes del dijous 3 d'agost Foto: Servei Meteorològic de Catalunya

Protecció Civil ha activat aquest matí l’alerta del Pla Procicat per onada de calor davant la previsió que l’episodi de temperatures extremes s’allargui fins dissabte en algunes comarques. De fet, aquesta setmana ja s’han emès avisos de calor dilluns, dimecres i ahir dijous.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya , durant el dia d'avui es preveu un fenomen de temperatures màximes extremes generalitzades a tot el territori català, excepte a la Val d'Aran. Demà dissabte l'afectació es reduirà a les comarques de la demarcació de Lleida i al Solsonès, Anoia i Bages.L'Agència de Salut Publica de Catalunya, per la seva banda, comunica que el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) es manté en fase 2 d’alerta. En aquest sentit Protecció Civil recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores de més calor i beveu molta aigua.Ahir dijous les temperatures més altes es van tornar a concentrar a la Catalunya Central però també en punts de l'interior del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i també del Prepirineu. Destaquen valors superiors al llindar dels quaranta graus com Vinebre (40,4 ºC), Aldover (40,2 ºC) i Artés (40,0 ºC) També es van 39 ºC en localitats com Sant Salvador de Guardiola i Sant Romà d'Abella, Cardona, el Pont de Vilomara, Benissanet i Alcarràs, entre altres.A Osona, Montesquiu va tornar a tenir la temperatura més alta amb un pic màxim de 39,1 ºC. A Gurb, es va arribar fins als 38,5 ºC, a Vic fins als 37,6 ºC i a Perafita als 37,7 ºC.El risc d'incendi és molt alt en en bona part de les comarques de la Catalunya Central, la Regió Metropolitana i punts de Ponent. A la resta del país és alt excepte en punts de la costa i de les valls del Pirineu que és moderat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat en 20 comarques i reclama la màxima precaució.