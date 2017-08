Les obres del carrer de la Vila de Taradell, a punt d'acabar

Les obres del carrer, en el seu inici Foto: Ajuntament de Taradell

Les obres realitzades durant aquests últims mesos al carrer de la Vila de Taradell arriben a la seva fi, després d'asfaltar la carretera, aplicar la nova senyalització de circulació i marcar els aparcaments. Els treballs acabaran durant els pròxims dies perquè s'acabarà d'enjardinar una zona verda que s'ha preparat i es posaran fanals nous a l'últim tram del carrer, ja que s'ha canviat l'enllumenat elèctric. Excavacions Osona han portat a terme les obres per substituir la xarxa d'aigua actual que havia quedat obsoleta, canviant la canonada d'aigua i tots els seus ramals. Alhora, s'ha millorat el sistema de desguàs d'aigua de la via pública amb nous embornals i anivellant el carrer per evitar els problemes d'embassament que hi havia anteriorment. Les actuacions també han servit per millorar la seguretat viària com els encreuaments del carrer i les voreres per donar seguretat als vianants.Les tasques més destacades per millorar la seguretat viària han estat davant l'Ajuntament , amb l'eixamplat de la vorera per obligar a reduir velocitat; el nou pas elevat a la cruïlla amb el carrer de Ramon Pou, on a part d'augmentar les voreres s'hi ha instal·lat un nou pas elevat que pretén que els vehicles que vinguin pels dos carrers redueixin la velocitat. Finalment, al carrer Barceloneta, s'ha substituït l'enllosat actual per quitrà i a la cruïlla del carrer Esquís també s'ha augmentat la vorera per prioritzar el pas de vianants. L'actuació més gran ha estat entre el carrer de França i el carrer de Catalunya, on s'han eixamplat les voreres i s'ha fet una rotonda a l'altura del carrer Jordi Capell per millorar la circulació.