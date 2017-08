Activat un avís preventiu per possible superació del llindar d'informació d'ozó a Osona

Avís preventiu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Foto: Medi Ambient

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha realitzat un avís preventiu per possibilitat de superació del llindar d'informació d'ozó troposfèric . El pronòstic és que, igual que ahir, les majors concentracions es donin a les zones interiors del terç nord de Catalunya, com la plana de Vic i l'alt Llobregat.L'ozó, segons informa Medi Ambient, és una molècula que pot tenir efectes adversos per la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. Els efectes que pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. Així mateix, els nivells elevats d'ozó poden causar un increment de la mortalitat diària.En episodis en els quals es superin determinats nivells de concentració dels contaminants a l'aire, Medi Ambient recomana adoptar unes mesures de precaució. Sobretot, cal que es protegeixi la població especialment sensible, que és qualsevol persona amb problemes de cor i de pulmons, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Les precaucions rauen sobretot en reduir l'exercici fícis intens, especialment a l'exterior.