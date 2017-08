A l'octubre es coneixeran els millors emprenedors de la Catalunya Central

Cartell dels premis d'emprenedoria ADNemprèn Foto: ADNemprèn

Més d'una trentena de candidatures s'han presentat als Premis ADNemprèn , que organitzen conjuntament l’ Ajuntament de Torelló Mas Vinyoles Venture Factory i la Universitat de Vic-UCC . El 31 de juliol es va tancar la convocatòria per conèixer els guanyadors de les 4 categories, que no se sabran fins a partir del mes d'octubre. Els guardons distingiran la trajectòria d’emprenedors de la Catalunya Central que aposten per l’emprenedoria, com a forma d’encarar el futur professional i generar impacte econòmic i social.Els diferents premis que es repartiran són l'ADNstarter, que distingirà la trajectòria d’una persona emprenedora i la seva projecció de futur; l'ADNtransformer, patrocinat per l' Obra Social “la Caixa” , guardonarà la trajectòria d’una persona major de 48 anys que hagi reorientat la seva carrera professional vers l’emprenedoria; L'ADNsmart clean, que premiarà una persona emprenedora o un equip que lideri un projecte empresarial tecnològic, sòlid i innovador en els camps de les anomenades cleantech o smart tech; i per últim l'ADNgurú, que es lliurarà a una persona amb una llarga trajectòria emprenedora, que encarni els atributs de l’ADNemprèn i pugui ser un referent per a les noves generacions d’emprenedors.Els premiats no es faran públics fins a l'octubre, mitjançant un acte que tindrà lloc a Mas Vinyoles. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món empresarial, la formació, la promoció econòmica i el foment de l’emprenedoria.