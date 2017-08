L'Ajuntament de Torelló fa una enquesta per conèixer l'opinió sobre la Festa Major

Públic en un concert de la Festa Major de Torelló. Foto: Joan Parera

L'Ajuntament de Torelló vol conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la Festa Major d'aquest 2017, una de les més multitudinàries d'Osona, que va celebrar actes des del 22 de juliol fins al 2 d'agost. És per aquest motiu que el consistori ha penjat un formulari al seu web municipal. Tothom qui ho desitgi hi podrà manifestar la seva opinió sobre els diferents aspectes que s'engloben en la celebració.Aquest és el segon any que es fa aquesta enquesta, tot i que l'any passat va comptar amb una participació molt reduïda, segons l'Ajuntament. Per això s'ha compartit a través de les xarxes socials i s'ha fet arribar al conjunt d'entitats locals, per tal d'incrementar la difusió.En el qüestionari es demana quins aspectes han agradat més i quins menys de la Festa Major i es recopilen propostes de millora, a banda de posar nota a la festa. Per participar en l’enquesta hi haurà temps fins al 10 de setembre.

Enllaç a l'enquesta