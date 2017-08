Alcaldes accidentals d'Osona es troben a la depuradora EDAR de Vic

Els alcaldes durant la visita a l'EDAR. Foto: Consell Comarcal d'Osona

Una desena de batlles accidentals d'Osona van participar per segon any en la trobada d'alcaldes accidentals, organitzada pel Consell Comarcal d’Osona , amb la finalitat de conèixer els serveis que realitza el consell. L'esdeveniment, que va tenir lloc dimecres 2 d'agost, va girar al voltant dels serveis socials i el sanejament d'aigües residuals, on va acabar amb la visita de la depuradora més gran de la comarca.La trobada va començar a la Sala de Plens de l'edifici del Sucre . Allà el president accidental del Consell va comentar el gran nombre de serveis socials existents i la necessitat de derivar totes les problemàtiques als equips humans que integren els serveis socials bàsics.Posteriorment, el vicepresident segon i responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Règim Intern i Hisenda, Manel Romans, va mencionar les diferents fases del cicle de l’aigua, posant èmfasis al sanejament d’aigües residuals. També va realitzar un resum del funcionament d’aquest servei i de la tasca que dur a terme l’empresa comarcal Depuradores d’Osona SL , encarregada de gestionar una trentena de depuradores urbanes d'Osona.Després de la reunió a l'edifici de l'administració, els assistents es van desplaçar cap a l'Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Vic on el director tècnic de Depuradores d’Osona, Jaume Joseph Benet, els va explicar el funcionament de les instal·lacions i les diferents fases del procés de depuració. Aquest centre, el més gran d'Osona, saneja les aigües provinents dels municipis de Vic, Gurb, Calldetenes, Sant Julià i Santa Eugènia.