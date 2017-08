Dos anys de presó per a Josep Anglada per amenaçar un militant menor d'Arran

Tranquils que em podré presentar a les properes municipals de 2019 #somi — Josep Anglada Rius (@angladarj) August 3, 2017

Cop judicial per a Josep Anglada. El jutjat penal 1 de Manresa ha condemnat el líder d'ultradreta a dos anys de presó i inhabilitació per ser escollit en unes eleccions per haver amenaçat i vexat un militant d'Arran Vic quan aquest encara era menor d'edat. Anglada ha assegurat que pensa recórrer la sentència per paralitzar la condemna i poder presentar-se a les eleccions municipals.El president de Som Identitaris ha estat condemnat per les amenaces i missatges vexatoris que va proferir contra el menor a través del seu compte de Twitter i en converses amb el pare del jove. Els fets van ocórrer entre l'1 i el 9 de desembre de 2013, quan Anglada encara era president de la xenòfoba Plataforma per Catalunya.Com relata la sentència a la qual ha tingut accés, el dirigent d'extrema dreta, "mogut pel seu profund odi a les idees del menor" i amb ànim de "pertorbar" la seva "pau i tranquil·litat" així com del seu entorn familiar, va publicar fotos del jove qualificant-lo de "perroflauta, filoetarra, antisistema". I va remetre aquesta publicació a perfils vinculats a l'extrema dreta, com el del Casal Tramuntana.Uns dies més tard, en una conversa amb el pare del menor, Anglada va afirmar: "Potser sí que haurem de crear unes joventuts identitàries a Vic i començar a escarmentar algú". I en una conversa de Whatsapp va afegir: "Sereu molt coneguts pels nazis i els feixistes".Per això, la jutge considera que Anglada és culpable dels delictes d'amenaces i contra la integritat moral, amb l'agreujant que han estat comesos per motius discriminatoris de la ideologia del menor. La titular del jutjat penal 1 de Manresa també ha imposat al polític d'extrema dreta les despeses del judici i una condemna de 3.000 euros en concepte de responsabilitat civil."Celebrem que un feixista declarat com Josep Anglada es vegi obligat a enfrontar-se a la seva pròpia medicina. Continuarem plantant cara al feixisme per tots els mitjans fins que aconseguim esborrar-lo dels Països Catalans", ha manifestat Arran en un comunicat.Anglada, per contra, ha respost a la notícia afirmant:"Tranquils que em podré presentar a les properes municipals de 2019".En conversa telefònica amb aquest diari, Anglada ha assegurat que té pensat esgotar tots els recursos davant d'instàncies superiors per paralitzar l'aplicació de la condemna i poder-se presentar a les municipals del 2019. "L'Anglada es presentarà. Els vigatans poden estar tranquils", ha declarat afirmant que pensa portar el seu cas fins al Suprem. En tot cas, ja ha avançat que "a les dolentes", si acaba perdent, demanarà la suspensió de la condemna per no entrar a la presó. "No és superior a dos anys", afirma.