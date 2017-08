Dos anys de presó per a Josep Anglada per amenaçar un militant d'Arran menor

Josep Anglada, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El jutjat penal 1 de Manresa ha condemnat Josep Anglada, president del partit d'ultradreta Som Identitaris i fundador de la xenòfoba Plataforma per Catalunya, a dos anys de presó i inhabilitació per ser escollit en unes eleccions per haver amenaçat i vexat un militant d’Arran Vic quan aquest encara era menor d'edat. Si la condemna esdevé definitiva, significarà que Anglada no podrà presentar-se a les properes eleccions municipals del 2019.A partir de la denúncia presentada pel propi militant, la jutgessa també ha condemnat el regidor de Plataforma Vigatana a Vic a pagar les despeses judicials i a una responsabilitat civil de 3.000 euros. Els fets pels quals Anglada ha estat condemnat es van produir el 2013 quan el dirigent polític va publicar a través de les xarxes socials comentaris vexatoris i amenaçants contra l'aleshores menor d'edat."Celebrem que un feixista declarat com Josep Anglada es vegi obligat a enfrontar-se a la seva pròpia medicina. Continuarem plantant cara al feixisme per tots els mitjans fins que aconseguim esborrar-lo dels Països Catalans", ha declarat un portaveu d'Arran.