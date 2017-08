Temperatures fregant els 40 ºC a Osona

Temperatures màximes dijous 3 d'agost Vinebre: 40,4 ºC

Aldover: 40.2 ºC

Artés: 40.0

Sant Salvador de Guardiola 39.8

Sant Romà d'Abella 39.8

Cardona: 39.4

El Pont de Vilomara: 39.3

Benissanet: 39.3

Torroja del Priorat: 39.3

Alcarràs: 39.3

Montesquiu: 39,1

Ho indicaven les previsions i així ha estat. Aquest dijous s'ha viscut un dels dies més càlids de l'estiu amb màximes que a bona part de l'interior s'han enfilat entre els 38 i els 40 ºC. Destaquen valors superiors al llindar dels quaranta graus com Vinebre (40,4 ºC), Aldover (40,2 ºC) i Artés (40,0 ºC).Les temperatures més altes, com ahir, s'han tornat a concentrar a la Catalunya Central però en aquesta ocasió s'han afegit punts de l'interior del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i també del Prepirineu. En aquest sentit els 39 ºC s'han superat en localitats com Sant Salvador Guàrdia i Sant Romà d'Abella –que, de fet, han fregat els 40-; Cardona, el Pont de Vilomara, Benissanet, Alcarràs i Montesquiu, entre altres.A Osona, Montesquiu ha tornat a tenir la temperatura més alta amb un pic màxim de 39,1 ºC. A Gurb, s'ha arribat fins als 38,5 ºC, a Vic fins als 37,6 ºC i a Perafita als 37,7 ºC. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís de calor per temperatures extremes que a les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, la Catalunya Central i també bona part de la Regió Metropolitana de Barcelona. De cara a divendres les màximes continuaran disparades.El risc d'incendi és molt alt en en bona part de les comarques de la Catalunya Central, la Regió Metropolitana i punts de Ponent. A la resta del país és alt excepte en punts de la costa i de les valls del Pirineu que és moderat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat en 25 comarques i reclama la màxima precaució.