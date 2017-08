Roda de Ter estrena un parc de lleure per a gossos

Cartell del parc caní amb la seva normativa Foto: Ajuntament de Roda de Ter

L' Ajuntament de Roda de Ter ha instal·lat un parc de lleure caní al barri de Sant Sebastià, just davant de l' institut Miquel Martí i Pol . L'espai té uns 700 metres quadrats i ha comptat amb un pressupost de 6.500 euros. Els gossos podran passejar-hi deslligats, excepte els considerats de raça perillosa.El projecte es tracta d’un espai on els gossos puguin passejar i no un lloc per portar-los a fer les seves necessitats. Dins el parc s'han col·locat 3 arbres, 2 bancs, 1 paperera per als excrements i 1 font. També s’hi ha ubicat un cartell amb les normes que han de seguir els propietaris dels gossos que utilitzin el parc.La regidora de Salut, Yolanda Tristancho, ha explicat que aquest projecte ha estat demanat per diversos veïns de la població i la seva estrena coincideix amb la reactivació, el mes de setembre, de la campanya 'Tu ets les seves mans', adreçada als propietaris de gossos per mantenir un poble net i cívic. Tristancho també ha comentat que "s’ha escollit aquest terreny per la seva accessibilitat i situació relativament a prop del centre del poble".