Les activitats autogestionades de La Nota, novetat de la festa major de Tona

Aquest dimecres es va presentar l'edició del 2017 de la festa major d'estiu de Tona . Va ser en un acte a la sala Balnearis de l'Ajuntament en el qual hi van intervenir Josep Salom, alcalde de Tona, Lourdes Boneu, regidora de Cultura i Marc Poveda, regidor de Joventut. En el programa d'enguany no hi falten les activitats tradicionals, però també s'hi incorporen moltes novetats. La festa va des d'avui 3 d'agost fins al dia 8 d'agost.Pel que fa als elements consolidats de cada any, hi destaca el pregó de la festa major, que anirà a càrrec de Pep Plaza, el concert, les sardanes i el confeti amb l'Orquestra Maravella, les havaneres, els balls d'envelat, els espectacles infantils, els concerts joves a les Feixetes, el correfoc, el concert del diumenge al camp de les Lloses, o les diverses activitats esportives com el torneig de futbol fang.Algunes de les novetats que presenta l'Ajuntament són el Cinema en Remull i, especialment, la nova proposta del Punt Jove (Regidoria de Joventut) del Magnum Festum, amb el pregó romà, la gimcana d'humor romà, etcètera.Enguany els habitants de Tona tindran un altre punt de la celebració que s'estrena a la festa major d'estiu. Es tracta de La Nota, que arriba amb la seva primera edició a la plaça de l'Ajuntament i del 3 al 7 d'agost. Es tracta d'una festa autogestionada, oberta i participativa que "neix de la sensació que, durant els dies de la festa major, hi ha molta vitalitat però que aquesta contrasta amb la manca de participació i implicació dels mateixos veïns i veïnes en l'organització i realització de les propostes", tal com argumenten els seus organitzadors.La Nota pretén, doncs, ser un punt de trobada al centre del poble amb un munt d'activitats per a tots els públics amb un vessant "festiva, cultural i social". Des de La Nota també volen "omplir el buit d'activitats i propostes d'arrel i base popular, organitzades i pensades pels mateixos tonencs i tonenques".Aquesta festa comença aquest dijous amb la decoració de l'espai i, al vespre, amb el sopar popular, el Pregó de La Nota, una nova edició del Gran Bingo (que l'any passat va organitzar la Coordinadora Juvenil de Tona) i que s'estan convertint en el tradicional inici de la Festa Major.La programació de la nota inclou, entre tots els seus actes, tan activitats que ja es realitzaven durant la festa major com el Birratines i la seva festa final o la migdiada popular; com de noves com són els concerts acústics, que aquest any comptaran amb Ivette Nadal i Oriol Barri. A més, es compta amb un nou component social, inexistent fins ara a la Festa Major, amb tres xerrades encarades al conflicte dels refugiats, al referèndum de l'1 d'octubre i al moviment feminista.

Consulta la programació de la festa major d'estiu de Tona (PDF)