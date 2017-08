Adif farà obres de millora i conservació a 3 estacions d'Osona

Adif ha aprovat un pla extraordinari per a realitzar actuacions de millora i conservació a 433 estacions de petites dimensions entre el 2017 i 2018. El pressupost per portar a terme aquestes accions és de 2.165.000 euros. Es realitzaran treballs de pintura i neteja de grafitis, reparació de cobertes i façanes, treballs d'electricitat i obra en vestíbuls, reposició i reparació de senyalística, adequació de preses de terra i d'instal·lacions d'electricitat i il·luminació en andanes, entre altres.



A Catalunya hi ha 67 estacions que es trauran profit d'aquesta inversió d'Adif. La demarcació de Tarragona és la que més se'n beneficia, ja que en té un total de 32. La segueixen Girona (17), Lleida (10) i Barcelona (8).



Les estacions



Tarragona: Alcover, Altafulla-Tamarit, Ascó, Camarles-Deltebre, Camp-redó, Capçanes, Duesaigües-Argentera, Flix, La Plana-Picamoixons, la Riba, la Selva del Camp, l'Ametlla de Mar, L'Ampolla-Perelló- Deltebre, Les Borges del Camp, l'Espluga de Francolí, l'Hospitalet de l'Infant, Marçà-Falset, Montblanc, Mont-roig del Camp, Port Aventura, Riba-roja d'Ebre, Riudecanyes-Botarell, Roda de Berà, Roda de Mar, Salomó, Ulldecona-Alcanar- La Sènia, Valls-Vilabella, Vila-seca, Vilaverd i Vimbodí i Poblet.



Girona: Bordils-Juià, Camallera, Campdevànol, Celrà, Colera, Fornells de la Selva, la Farga de Bebié, la Molina, Planoles, Puigcerdà, Ribes de Freser, Riudellots de la Selva, Sant Miquel de Fluvià, Toses, Urtx-Alp, Vilajuïga i Vilamalla.



Lleida: Anglesola, Bell-lloc d'Urgell, Bellpuig, Castellnou de Seana, Cervera, Golmés, Juneda, Les Borges Blanques, Mollerussa i Tàrrega.



Barcelona: Aguilar de Segarra, Borgonyà, Calaf, Manlleu, Rajadell, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Quirze de Besora-Montesquiu i Seguers-Sant Pere Sallavinera.