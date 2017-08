Osona frega els 40 ºC (i dijous encara farà més calor)

Calor, calor i calor. Aquest és el balanç del temps d'aquest dimecres –més enllà d'algun ruixat a l'extrem sud- i la previsió per demà dijous. Avui, les màximes ja han fregat els 40 ºC en punts de la Catalunya Central però demà les màximes encara podran pujar més. Aquest dimecres les temperatures més altes s'han registrat a Osona: –39,5 ºC a Montesquiu, 39,2 ºC a Gurb i 37,6 a Vic-.Pel que fa a la resta de Catalunya, les calor també s'ha fet notar. Han destacat els 38,7 d'Organyà (Alt Urgell), els 38,6 de Sant Salvador de Guardiola (38,6), els 38,5 ºC de Cardona i els 38,2 ºC d'Artés (Bages). Més sorprenent són els 38,1 ºC de Sant Sadurní d'Anoia, en una comarca del prelitoral com l'Alt Penedès. És el rècord de l'estació des de que es va posar en funcionament fa onze anys.En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor per temperatures extremes que afecta les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, la Catalunya Central i també bona part de la Regió Metropolitana de Barcelona. De cara a divendres les màximes continuaran disparades.El risc d'incendi és alt a bona part del país i molt alt en punts de la Catalunya Central i del Prepirineu. Només a la costa i a les valls del Pirineu és moderat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat en 24 comarques i reclama la màxima precaució.