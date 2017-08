Carles Mundó inaugura el nou edifici de Ca la Salut a Sant Martí Sescorts

Sant Martí Sescorts va inaugurar dijous 29 de juliol un nou edifici, batejat com a edifici Sescorts, substituint el deteriorat i en mal estat de Ca la Salut. El nou centre va ser presidit pel conseller de justícia de la Generalitat de Catalunya , Carles Mundó, i per l' Ajuntament de L'Esquirol . Les obres es van iniciar la primavera del 2016 i han tingut un cost de 798.548 euros, dels quals 335.000 els ha assumit el govern català.Després de revisar molts projectes, diverses reunions amb els veïns i de superar alguns entrebancs econòmics i polítics, es va demolir l’antic edifici per construir-ne un adaptat als temps actuals, que fos còmode i complís les necessitats dels veïns de Sant Martí.L'habitatge servirà com a punt de trobada pels habitants que viuen en aquesta zona de l’Esquirol. L'immoble consta de tres plantes, amb aparcament de 8 places; 2 magatzems; un bar restaurant, que serà portat per Ca l’Ignasi a la planta baixa; i tres apartaments al primer pis, que es preveuen oferir l’any que ve.La construcció de l'edifici ha anat acompanyada de la nova urbanització de la plaça de Sant Martí, projecte consensuat també amb els veïns del poble. L’acte va finalitzar amb unes sardanes i un aperitiu servit per l’Ignasi Camps, qui regentarà el nou espai del Bar-Restaurant.