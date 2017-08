Dos joves osonencs volen participar a l'Uniraid solidari pel Marroc

L’equip osonenc Els Marbellats, format per Arnau Soria i Marc Pareja, estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior del Centre Tècnic del Vallès, s'han proposat participar en la setena edició de l' UniRaid . L'esdeveniment, que tindrà lloc del 24 de febrer al 4 de març, consisteix a realitzar un recorregut solidari pel Marroc amb un cotxe de més de 20 anys.L'UniRaid és una aventura formativa i solidària per a estudiants, on cada equip ha de ser capaç de desenvolupar un pla d'empresa i aconseguir patrocinis. Durant 9 dies l'equip osonenc haurà de lliurar un mínim de 30 kg de material solidari a les escoles del desert del país marroquí. L'esdeveniment no és una competició ni una carrera, sinó un projecte solidari amb esperit humanitari i esportiu.En aquests moments els dos osonencs han començat a preparar el cotxe i busquen col·laboradors que els donin suport econòmic per fer front a les despeses de la prova solidària a canvi de visibilitat.Els pilots començarien la prova a Osona fins Algesires. Allà, agafarien el ferri per arribar a Tànger i llavors realitzarien 7 etapes en les quals podrien conduir per carreteres de muntanya, sorra i dunes. Un cop allà, repartiran roba, joguines, material escolar i altres recursos solidaris per ajudar als necessitats.