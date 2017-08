Cantonigròs celebra el 20è aniversari del seu camp de futbol

El passat dissabte 29 de juliol Cantonigròs va celebrar el 20è aniversari de la construcció del camp municipal de futbol de la població. Amb un sopar festiu a la mateixa instal·lació on entrena i juga la Unió Esportiva Cantonigròs , es va commemorar l'efemèride.L'acte va estar presidit per l'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà, l'alcalde de Rupit-Pruit, Albert Marcé, regidors de l'ajuntament, el membre de la Federació Catalana de Futbol, Juan Núñez, i el president de la UE Cantonigròs, Lluís Pi.Es va homenatjar a tots els voluntaris, persones físiques, entitats i empreses que van col·laborar de manera desinteressada en la construcció del camp de futbol. Es va reconèixer públicament la feina de persones líders en el projecte com Ramon Codina, aleshoresregidor a l'ajuntament, o de Josep Montmany, president de l'Associació de Veïns en aquell moment.També es va reconèixer la labor de més d'una vintena de persones que durant més d'un any van dedicar caps de setmana i vacances per fer realitat el somni del camp de futbol.