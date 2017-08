Manlleu impulsa un protocol per lluitar contra les agressions sexistes a la festa major

Per segon any, els organitzadors de la festa major de Manlleu han elaborat un protocol per denunciar i actuar davant les agressions sexistes. Els principals exponents de la iniciativa, Fes-te Jove La Xinxa, Grup Feminista , col·locaran diferents punts de color lila en diferents esdeveniments, sobretots en els nocturns, ja que és quan hi ha més perill que es puguin produir agressions sexistes. Aquests espais seran d’atenció a les dones, ja sigui per demanar informació sobre el protocol, perquè n'han patit o han vist qualsevol tipus d’agressió.Els punts liles estaran ubicats a les diferents barres de les rues del Cantabars i l’Enterrament de la Bóta, a la del Pavelló Municipal els dies de concerts i en la Fes-te Jove durant actes que es faran a l’Embarcador de Ter. També hi haurà disponible el telèfon 693 45 08 45 des del 4 fins al 13 d’agost per si no és possible o no es vol acudir al punt lila en persona.Segons informa l' Ajuntament mitjançant un comunicat, Fes-te Jove i La Xinxa han elaborat aquest protocol amb la voluntat de fer visualitzar aquestes actituds en els espais d’oci nocturns.En l’edició passada es va fer una primera part més teòrica, però enguany s'implanten les actuacions pràctiques. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, la iniciativa permetrà una millor coordinació amb els cossos de la Policia Local , els Mossos d’Esquadra , el Servei d'Informació i Atenció a les Dones i el CAP , segons explica el comunicat.

Consulta el protocol d'actuació contra les agressions sexistes