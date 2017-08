Tot a punt per al trail Terra de Bandolers per creuar les Guilleries i el Collsacabra

L'1 d'octubre d'aquest 2017 s'estrenarà Terra de Bandolers , una nova cursa, amb tres modalitats, que abasta fins a cinc municipis (Amer, Sant Martí Sacalm, Rupit, Tavertet i Sau) i tres comarques (Osona, Selva, Garrotxa) per terres de les Guilleries i el Collsacabra, amb l'objectiu que els qui hi vulguin participar coneguin els indrets amagats, els corriols secrets, les balmes i els miradors amb panoràmiques de somni que va trepitjar durant el segle XVII el llegendari i mític bandoler Joan de Serrallonga.La cursa reina d'aquest nou repte és el Trailsacabra , amb sortida a Amer i final a Tavertet, un somni de 45 Km, amb 2.900 m de desnivell positiu i 2.200 m de negatiu, amb un trajecte que anirà cap al Santuari del Far, la riera de Rupit pel Salt de Sallent, el Pla de Palomera, el cim de la Rocallarga, la balma del Salt del Molí Bernat, el Cingle de la Miradora, el Turó del Castell i, finalment, la plaça de l'Església de Tavertet. En resum, quatre trams amb aquestes característiques:1. Amer-El Far (12 km +1.000 m, -100 m).2. El Far-Rupit (10 km +300 m, -600 m).3. Rupit-Tavertet (10 km +600 m, -500 m).4. Tavertet-Tavertet (13 km +1.000 m, -1.000m).Una altra modalitat serà el Teamsacabra , amb el mateix recorregut que el Trailsacabra però per equips. En aquest cas, cada bandoler de l'equip podrà fer els trams que vulgui i descansar quan ho consideri, però sempre 1 membre de l'equip ha de completar cada tram. És a dir, sempre hi ha d'haver pel cap baix 1 corredor en cursa. Els relleus només es poden fer en les 3 zones habilitades.La darrera proposta de Terra de Bandolers és el Trailvertet , una ruta circular de 13 km (+1.000 m, -1.000m), amb sortida i arribada a Tavertet, que passarà pels millors miradors i balmes per descendir pels corriols amagats en direcció al pantà de Sau, on encara hi ha enfonsat sota l'aigua el poble de Sant Romà (sovint només s'hi pot veure el campanar de l'església). La ruta passarà per l'històric Camí de les Carboneres i per l'espectacular Salt del Molí Bernat. Aquesta cursa serà puntuable a la Lliga Firehawk de Carreres de Muntanya.Les inscripcions es poden fer fins al 3 de setembre a través del web de la cursa