Gurb s'adhereix a l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

Gurb s'ha adherit a l' Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) . Amb l'adhesió de la localitat osonenca, aquesta associació ja compta amb 92 entitats associades: 90 municipis i 2 consells comarcals, els de l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Per tant, la població representada per l'AMTU és d'uns 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 41 milions anualment, segons dades de la mateixa associació. Vic, Torelló, Tona o Calldetenes són altres municipis de la comarca que ja hi estan adherits L'AMTU és una associació de municipis d'àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d'arreu de Catalunya. Té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i està "oberta a tots aquells altres municipis i entitats municipals que voluntàriament decideixin formar-ne part".Els objectius de l'associació són assolir un finançament estable pels municipis associats, per tal que puguin fer front al manteniment i la millora dels seus transports públics, la dotació de més i millors infraestructures, i el mutu ajut, formació, informació i coordinació entre els seus associats, per tal que el transport públic i la mobilitat sostenible guanyin protagonisme, usuaris i prestigi social.L'AMTU és membre del consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona i actualment gestiona, per encàrrec d'aquesta entitat, el títol de transport T16 de les corones 2, 3, 4, 5 i 6, és a dir, fora de l'àmbit de Barcelona.Aquesta associació també gestiona, gràcies al conveni que manté amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'ATM, un fons de millora que reben els ajuntaments del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona adherits a l'Associació -exceptuant els de la 1a corona- i que està destinat a la millora de les xarxes de transport públic dels municipis.Un dels aspectes que gestiona més decididament és la implantació del Transport a la Demanda (TAD), un servei de transport i mobilitat que vol que els horaris s'adaptin a les demandes dels usuaris, no que els usuaris s'hagin d'adaptar als horaris del transport. La voluntat de l'AMTU és convertir-se en el centre de la gestió del TAD a tot Catalunya.