Detenen un conductor begut que havia circulat 9 quilòmetres en contra direcció a la C-17

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat 30 de juliol un home de 22 anys i veí de Torelló com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària. L'individu va conduir en contra direcció fins a 9 quilòmetres per la C-17 i quan se li va realitzar la prova d'alcoholèmia va marcar una taxa de 0.98 mg d'alcohol per litre d'aire expirat.



Pels volts de les quatre de la matinada del mateix dia 30, la policia va rebre un avís del 112 dient que un turisme estava circulant en contra direcció a l'alçada del punt quilomètric 49 de la carretera C-17, al terme municipal de Malla. El vehicle anava en sentit Ripoll però per la calçada destinada al sentit Barcelona.



Dues patrulles van anar al lloc indicat i van intentar aturar el vehicle a l'alçada dels punts quilomètrics 55 i 57, però el conductor no va fer cas de les indicacions dels agents i va continuar la marxa. Ràpidament, les patrulles van seguir el vehicle fins que el van poder aturar al quilòmetre 58. En total el conductor va recórrer uns nou quilòmetres, i va obviar fins a cinc sortides per poder abandonar la via, segons informen els Mossos.



Finalment, va quedar detingut per un delicte de conducció temerària i per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques. Va passar el mateix dia 30 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.