SORTEIG NacióDigital et convida al concert inaugural del Festival Acústica

El Festival Acústica de Figueres celebrarà la 16a edició del 31 d'agost al 3 de setembre. Anirà a càrrec de Rosalia & Refree el dijous 31 d'agost a partir de les 21.30 als jardins del Consell Comarcal Rosalía & Refree presentaran el seu elogiat primer disc Los Ángeles. Rosalía no és flamenca per tradició sinó per sentiment i el reputat músic Raül Fernández "Refree" va aprendre a tocar flamenc per poder enregistrar un disc amb ella. La fusió dels dos és sorprenent i explosiva, un duet que ha encisat a la crítica musical i al públic.