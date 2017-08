​MAPA Les 20 platges catalanes que no et pots perdre

Cala Estreta, a Palamós Foto: Albert Alemany

Platja de Sant Pere Pescador. Foto: Arnau Urgell

Cala Montgó. Foto: Aj. l'Escala

Platja del Morer. Foto: Aj. Sant Pol de Mar

Un corredor a la platja de les Casetes del Garraf. Foto: Josep Maria Montaner

Cala Crancs. Foto: Aj. Salou

Platja del Fangar. Foto: Youtube

De l'Empordà a les Terres de l'Ebre el litoral català té centenars de punts per banyar-se.ha seleccionat una vintena de les platges més singulars i boniques del territori català per gaudir-ne aquestes vacances. La informació es pot consultar en un mapa interactiu i també en una llista. El mapa s'afegeix al de platges nudistes i al de platges per a gossos així com el de gorgs Forma part del Cap de Creus, i s'hi pot arribar per una carretera estreta provinent de Roses. Combina la sorra amb còdols petits i quan s'entra a l'aigua és una platja molt profunda. Està situada en un racó molt rocós del litoral, i el puig de la Morisca i el puig del Gall la protegeixen del vent i les inclemències meteorològiques. Per tant, és també un punt d'ancoratge d'embarcacions i es va fer famosa, sobretot, per acollir el restaurant El Bulli, del cuiner Ferran Adrià.Una de les platges més llargues de la Costa Brava, és el santuari català d'esports com el kitesurf o el windsurf. Per als amants de la naturalesa, també s'hi pot passejar per la desembocadura del riu Fluvià o visitar el Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, molt propers a la zona. Es troba envoltada de nombrosos càmpings en la seva part interior, i s'hi pot arribar per qualsevol dels camins que provenen de la carretera de Sant Martí d'Empúries (GIP-6307).Platja de sorra clara i fina que queda a resguard de la tramuntana que sovint venta a l'Escala. S'hi troba la torre de Montgó, una talaia des de la qual es pot veure tot el litoral del golf de Roses. També hi ha nombrosos penya-segats com la punta Milà, una caiguda abrupta al mar. S'hi pot arribar per l'Avinguda Montgó, travessant el barri de Riells de Dalt i els càmpings que precedeixen l'aparcament de la platja.Platja llarga que s'estén des de l'Estartit fins a l'alçada de la localitat interior de Pals. La seva sorra és fina i clara, i un cop s'entra a l'aigua, el terra no s'enfonsa fins ben enllà. Els atractius que té al voltant són la vista de les Illes Medes de fons, la desembocadura del riu Ter i el nucli antic de Pals. Quan s'acaba pel sud, comença una de les platges nudistes de més prestigi internacional de Catalunya, la de l'Illa Roja . S'hi pot accedir des de la carretera GI-641 des de l'Estartit, anant pel camí de la Gola del Ter; o bé des de la GIV-6502 des de Masos de Pals.El mateix nom ho diu tot. Els tons blaus i verds de l'aigua d'aquesta petita platja són el seu encant i tret més distintiu. La seva ubicació entre els turons de Begur és idíl·lica, i té l'aigua poc profunda i la sorra bastant fina. S'hi pot accedir des de la GIP-6531 des de Begur, trencant a l'esquerra cap a la GIV-6532.És la platja més característica de Calella de Palafrugell, que alhora és una de les poblacions més pintoresques de la Costa Brava. El seu encant es deu al paisatge que formen les cases pintades de blanc i les barques dels pescadors. Cada any, s'hi fa la tradicional cantada d'havaneres de Calella, i sempre s'hi pot prendre un got de rom cremat. A la població s'hi accedeix per la carretera GIV-6546 des de Palafrugell, on hi arriba la C-31.És una zona de roques, plena de pins al seu voltant i amb un aspecte verge. Aquesta i les cales del voltant són de sorra combinada amb còdols i en algunes hi és habitual la pràctica nudista . Cala molt inaccessible, només s'hi pot anar per una pista forestal o per un dels trams del camí de ronda. La carretera més propera és la C-31.Platja urbana de gran extensió que al nord limita amb Sant Antoni de Calonge i al sud amb un camí de ronda que permet accedir a diferents cales amagades. Deu al seu nom a una torre de vigilància situada a l'extrem sud de la platja i que, avui dia, es barreja amb nombrosos edificis d'apartaments. Per arribar-hi cal anar fins al passeig de Torre Valentina de Calonge, on s'hi arriba per la C-31.Platja amb un paisatge ple d'esculls i roques, sense serveis de cap tipus, només amb alguna paradeta durant l'estiu. És un espai aïllat i ocupat per la comunitat naturista. Per arribar-hi, s'ha d'agafar el camí que surt de la carretera GI-682, el qual discorre per un paratge ple de vegetació molt frondosa.Platja llarga i de sorra gruixuda, ben a prop de Lloret i de Blanes. No hi ha un pas fàcil fins a la platja, s'ha d'anar amb calma per accedir a la sorra. El jardí noucentista de Santa Clotilde és un atractiu més de la platja, i es situa a escassos metres en direcció nord. Des d'allà es pot veure la Costa Brava i el litoral de la comarca de la Selva. S'hi pot arribar des de l'avinguda Boadella de Lloret de Mar.Una platja que transcorre paral·lela a la N-II i a la via del tren de Rodalies. Té una longitud de 750 metres de sorra amb gra gruixut i de color més aviat daurat. Ben a prop hi ha les ruïnes romanes de Morer, un centre de producció de vi que data del segle I. Disposa de passeres de fusta per a persones amb mobilitat reduïda.Es troba a la zona nord de Mataró, entre la riera de Sant Simó i el municipi de Sant Andreu de Llavaneres. Té una longitud de 1.100 metres de sorra blanca, però és força estreta i va perdent amplada a mesura que s'acosta a Sant Andreu. És un sector molt interessant per persones que practiquen el submarinisme. S'hi pot arribar amb el tren de Rodalies Renfe fins a Mataró, agafant després el bus interurbà de la línia 3 que et deixa a 100 metres de la sorra. Amb cotxe, per la N-II o la C-32.Una platja de 380 metres situada al nucli urbà de Garraf. És de sorra barrejada amb pedres i té molt poc pendent un cop s'entra al mar. S'hi pot accedir amb cotxe per la C-32 i C-31 per les quals s'arriba al poble, o amb el tren de Rodalies de Renfe, la via del qual passa pel costat de la platja. Entre el ferrocarril i la sorra s'hi troba un barri mariner amb cabanes de fusta, que són barraques remodelades que els pescadors utilitzaven per guardar-hi els seus estris.Es troba entre el nucli antic i el port esportiu de Sitges, enclavada en un barri de tradició marinera. Té una longitud de més de 200 metres i des de la sorra es pot gaudir d'una magnífica panoràmica de la zona més antiga de Sitges, localitzada en un turó que domina el mar. És una platja amb tots els serveis i adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Es troba al carrer Port de n'Alegre de Sitges i es pot arribar-hi des del tren de Rodalies de Renfe que hi passa cada 15 minuts, i també des de les carreteres C-32, C-31 i AP-7.La platja disposa de 2 quilòmetres on es pot gaudir de la natura, ja que està catalogada com a espai verge protegit. La zona destaca per la seva tranquil·litat, així com per la pràctica del nudisme, que hi és permès. També s'hi pot practicar el senderisme, i d'aquesta manera es pot visitar tant a l'estiu com a l'hivern. La N-340 hi passa paral·lela, així com la via de Rodalies de Renfe.Petita cala situada entre la platja de la Móra i la cala Fonda. Està inclosa dins de l'espai natural de la Punta de la Móra, es troba aïllada de tot, i s'hi pot practicar el nudisme . El castell de Tamarit es troba relativament a prop de la platja en qüestió. Per accedir-hi, cal travessar el Bosc de la Marquesa i recórrer un tram de roques. La carretera N-340 hi passa ben a prop.Cala semiurbana més coneguda del Cap de Salou. Es troba sempre plena de turistes i veïns de la zona, fet que dificulta l'acció de deixar-hi la tovallola. És el lloc ideal per poder gaudir de la natura del voltant de la sorra. Es troba al bell mig del Cap de Salou, i s'hi pot accedir pel carrer de la Cala Crancs.Està ubicada en una zona que no es troba urbanitzada i destaca per la seva tranquil·litat. Té uns 2.000 metres d'extensió i unes aigües cristal·lines. L'entrada al mar és pronunciada. L'estació de Rodalies de Mont-Roig del Camp hi és ben a prop, i la N-340 també hi passa en paral·lel, com en moltes platges del litoral Tarragoní i de la Costa Daurada, que comparteixen el seu paisatge amb la via del tren i la carretera.També coneguda com a Justell, és una cala natural que no supera els 170 metres. S'hi pot arribar amb cotxe a través de la N-340, però es recomana accedir-hi a peu a través del camí de la cresta de la Rojala, venint des de la platja del Torn (la qual és nudista ), per poder gaudir dels paisatges que envolten la zona.Arribem al sud de Catalunya, on a la platja del Fangar, en ple Delta de l'Ebre, s'hi troba una extensa llengua de sorra. A mesura que s'allarga la península que forma, es va estrenyent i corbant fins a arribar a tancar una gran quantitat d'aigua salada formant el mar interior Port del Fangar. S'hi pot accedir per l'AP-7 agafant la sortida 39A de l'Ampolla i seguir fins a Deltebre per seguir per la TV-3451.