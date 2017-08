La ruta del romànic Camí Oliba presenta un web totalment nou

El Camí Oliba (GR-151) disposa d’ un web totalment renovat i adaptat al format responsiu, que permet la fàcil navegació des de l’ordinador, les tauletes i els telèfons mòbils. Segons informa el Consell Comarcal d'Osona, l’Associació Rutes del Romànic ha estat l’encarregada de renovar la pàgina.La nova pàgina web també incorpora un apartat de serveis, el qual mostra les activitats disponibles que es desenvolupen prop del sender. Una altra de les novetats és la previsió meteorològica a tres dies vista de la zona, així com les propostes de viatges a través de l’oferta de paquets turístics que inclouen una estada al territori amb els serveis necessaris.Els seus usuaris ara també podran consultar la informació del web per trams específics, descarregar-se els itineraris o la guia de ruta. El patrimoni romànic que hi ha al llarg del camí es troba també especificat en aquesta actualització de la pàgina.Aquesta acció estava contemplada, dins el pla d’accions de l’Associació Rutes del Romànic que està integrada pels consells comarcals del Bages, Moianès, Osona i el Ripollès i els ajuntaments de Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.El Camí Oliba o sender (GR-151) és un recorregut que uneix Montserrat i els Pirineus, passant per alguns dels pobles amb més història de Catalunya i que reuneixen bona part de les obres del romànic català. Té més de 200 quilòmetres i es pot dividir en etapes de pocs dies o en trams d’una sola jornada. El seu origen es remunta al segle XI, època del bisbe i abat Oliba, quan es va repoblar i cristianitzar la zona emplenant-la d’esglésies i monestirs.L’Associació Rutes del Romànic, la qual fa més de 10 anys que vetlla pel manteniment i la promoció del Camí Oliba, ha estat l’encarregada d’elaborar aquesta última actualització de la web del camí. Aquesta està formada pels consells comarcals del Ripollès, el Bages, el Moianès i Osona, i els ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Manresa i Vic.