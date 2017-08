El Consell Comarcal presenta un nou catàleg sobre recursos i tallers per joves

El Consell Comarcal d'Osona , conjuntament amb l'Oficina Jove d'Osona i l'Oficina VicDones-SIAD Osona, ha publicat el catàleg “Eines Joves d’orientació i sensibilització. Recursos formatius per a joves, professionals i les AMPA. Curs 2017-2018”.Es tracta de tallers gratuïts, que van destinats als alumnes dels centres de secundària de la comarca i estan dissenyats per treballar aspectes importants de l'etapa de transició i creixement dels joves.Les temàtiques que inclouen són les de prevenir les conductes de risc, la construcció de la identitat de gènere o la sexualitat i també proporcionen eines que permeten donar resposta als dubtes de feina, aspectes legals o Garantia Juvenil.Alguns dels programes oferts seran fets a mida, personalitzats i contextualitzats a grups de batxillerat, formació professional i/o grups de joves amb medi obert.Com a novetat dels tallers, enguany aquests inclouran una nova línia de treball: la formació a professorat, professionals del món de la joventut i les AMPA. L’objectiu d’aquesta incorporació, segons Joventut, és la de "compartir eines i habilitats comunicatives útils per enfocar temes com el consum de substàncies o el gènere amb el jovent".

Consulta el Catàleg de recursos i tallers curs 2017-18 (issuu)