La Festa del Porc i la Cervesa de Manlleu busca les seves «millors històries»

Manlleu acollirà una nova edició del Porc i Cervesa, festa gastronòmica del 22 al 24 de setembre. Enguany se celebrarà els 25 anys de la festa i per aquest motiu l'organització impulsa el concurs Històries de Porc i Cervesa per recordar i compartir anècdotes, històries i fotografies de les edicions passades. La millor aportació serà premiada amb un lot de productes i experiències de la fira i del municipi.Per participar en el concurs s'ha d'enviar qualsevol anècdota, fet curiós o història personal que hagi passat en el context de la fira durant els 25 anys d'història. El contingut es pot enviar fins al 18 de setembre mitjançant Facebook Instagram , el correu electrònic de fires@manlleu.cat o a través del formulari de la pàgina web de la fira Un jurat format per persones relacionades amb la fira i Manlleu serà l’encarregat de triar la millor història. Els guanyadors es faran públic el 22 de setembre a dos quarts de 10 de la nit a l'escenari principal de la Plaça Fra Bernadí. Al marge del premi pel vencedor, també tindrà lloc un sorteig entre tots els participants del concurs.Com és habitual, es farà la tradicional matança del porc i s’elaboraran embotits en directe a la Plaça Fra Bernadí. A més, es podran fer degustacions de productes i cerveses artesanes i es realitzaran activitats infantils, espectacles, concursos, tallers de cuina i concerts gratuïts.