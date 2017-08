Les festes de Sant Albert arriben al carrer de Gurb de Vic

Les festes de Sant Albert del carrer de Gurb de Vic comencen aquest dimecres 2 d'agost amb el pregó de la festa a càrrec d'Isaac Pérez Fajardo. Tot i que el dijous 27 de juliol i el diumenge 30 ja es van fer algunes activitats, les festes del Carquinyoli s'iniciaran oficialment amb el pregó al Museu de l'Art de la Pell a les 8 de vespre i posteriorment una exposició "Programes de les festes", on es podrà observar l'evolució de la festivitat des del 1930 fins a l'edició passada.El dijous 3 d'agost es farà el sopar de germanor al Parc de la Bassa dels Hermanos i a les 10 de la nit tindrà lloc el concert de Cafè Trio . Fins divendres 4 d'agost no arribarà el Carquinyoli. Abans, però, hi ha programades diverses activitats també en el Parc de la Bassa dels Hermanos, com el concert infantil de la Companyia Homenots , a dos quarts de 7 de la tarda; l'encierro infantil, a dos quarts de 8; una cercavila i l'arribada del Carquinyoli a les 9 del vespre. Més tard es realitzarà el concert de versions Boys-Damm L'acte de cloenda serà dimarts 8 d'agost amb el comiat del Carquinyoli i la passada dels Feixets. Durant una setmana es realitzaran tota mena d'activitats com ara una xocolatada, festa de l'escuma, jocs de cucanya, partit de futbol, voleibol i futbol bombolla, concurs de pijames, espectacles a més a més dels actes religiosos en honor al patró de Sant Albert de Sicília a l'església parroquial de la Mare de Déu del Carme.

Consulta tota la programació de la festa de Sant Albert

Consulta l'origen de la tradició